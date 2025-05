Gilmore girls

Lorelai dyker djupt ner i bröllopsplanerna medan Rory kämpar med volontärarbete för att förbättra sina collegechanser. Luke är skeptisk till Lorelais äktenskapsbeslut. I rollerna: Lauren Graham, Alexis Bledel, Scott Patterson, Keiko Agena, Yanic Truesdale, Melissa McCarthy m.fl. Del 2 av 22: Hammers and veils. Mer om programmet

I takt med att bröllopet kommer allt närmare börjar Lorelai tvivla på om hon fattat rätt beslut. I rollerna: Lauren Graham, Alexis Bledel, Scott Patterson, Keiko Agena, Yanic Truesdale, Melissa McCarthy m.fl. Del 3 av 22: Red light on the wedding night.

Lorelai och Rory ger sig ut på en spontan roadtrip för att komma bort från kaoset. I rollerna: Lauren Graham, Alexis Bledel, Scott Patterson, Keiko Agena, Yanic Truesdale, Melissa McCarthy m.fl. Del 4 av 22: The road trip to Harvard.

Rorys anpassning till Chilton tar en ny vändning när hon ombeds bli mer social. Lorelai blir involverad i skolans kommitté, vilket leder till oväntade vänskaper. I rollerna: Lauren Graham, Alexis Bledel, Scott Patterson, Keiko Agena, Yanic Truesdale, Melissa McCarthy m.fl. Del 7 av 22: Like mother, like daughter.

8. The ins and outs of inns Publicerades: Ons 13 nov 2024 02:0013 nov 2024 • 43 min Lorelai och Sookie överväger att öppna sitt eget värdshus, men stöter på hinder. Samtidigt börjar Jess skapa spänningar mellan Rory och Dean. I rollerna: Lauren Graham, Alexis Bledel, Scott Patterson, Keiko Agena, Yanic Truesdale, Melissa McCarthy m.fl. Del 8 av 22: The ins and outs of inns.

