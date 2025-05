Gudstjänst på söndag efter jul från Dala Järna kyrka i Dalarna med församlingens körer och musiker under ledning av Ann-Christine och Peter Resare. Komminister Emmalina Mattsson predikar. Mer om programmet

Gudstjänst på annandag jul från Dala Järna kyrka i Dalarna med församlingens körer och musiker under ledning av Ann-Christine och Peter Resare. Komminister Eva Cronsioe predikar. Mer om programmet

Traditionsenlig julotta från Dala Järna kyrka i Dalarna med församlingens körer och musiker under ledning av Ann-Christine och Peter Resare. Kyrkoherde Rälg Göran Almegård predikar. Mer om programmet

Direktsänd midnattsmässa på julnatten från Peterskyrkan i Rom under ledning av påven Franciskus. Kommentator: Charlotta Smeds. Mer om programmet

Traditionsenlig julbön från Dala Järna kyrka i Dalarna med församlingens körer och musiker under ledning av Ann-Christine och Peter Resare. Biskopen i Västerås stift, Mikael Mogren, håller i julbetraktelsen. Mer om programmet

Gudstjänsten på första advent kommer från Förslövs kyrka som ligger på Bjärehalvön. Kontraktsprost Fredrik Höggren predikar och kyrkoherde Anders Markehed är liturg. Förslövs-Grevie kyrkokör samt Hjärnarp-Tåstarps kyrkokör medverkar under ledning av Sara Carlsson och Stefan Klaverdal. Mer om programmet

Dagens gudstjänst kommer från Förslövs kyrka som ligger på Bjärehalvön. Diakoniassistent Åsa Hagberg predikar och kyrkoherde Anders Markehed är liturg. Körerna Encanto och Bella Voice medverkar under ledning av Sara Carlsson och Sofia Rosengren. Mer om programmet

Gudstjänst från Förslövs kyrka som ligger på Bjärehalvön. Kyrkoherde Anders Markehed predikar och prästen Mimmi Erlandsson är liturg. För sången står Kyrkokören, Encanto och Harmoni under ledning av Sara Carlsson och Sofia Rosengren Mer om programmet

På söndagen efter alla helgons dag kommer gudstjänsten från Betlehemskyrkan i Göteborg. Temat är ”vårt evighetshopp” och över detta predikar församlingsföreståndare Robert Eriksson. Pastor Per Duregård möter Mathias Werlinder i ett livsnära samtal och sångensemblen Iris leder sången. Mer om programmet

Gudstjänst från Silbodals kyrka, Värmland. Diakoniassistent Matilda Ström samtalar med Tore Olsson om samspelet mellan människor och djur. Kören Con Brio medverkar under ledning av Kerstin Wallmyr. Mer om programmet

Gudstjänst från Silbodals kyrka, Värmland. Komminister Rune Wallmyr predikar och komminister Maria Carlsson leder gudstjänsten. Silbodals kyrkokör medverkar under ledning av Anna Danielsson. Mer om programmet

Gudstjänst från Silbodals kyrka, Värmland. Kyrkoherde Annika Borg predikar och komminister William Mackenrott leder gudstjänsten. Kören Con Brio medverkar under ledning av Kerstin Wallmyr. Mer om programmet

Sommarandakt från Sjöboa på Lillaöa. Cissi Glittvik, pastor i S:t Jakobs församling i Göteborg, bjuder in gäster till andakt på ”Lillaöa”. Gäst är Mats Ahdrian, tidigare ordförande i Frölunda hockey. Musikansvarig är Andreas Nordanstig. Tidigare sänt 2023. Mer om programmet

Sommarandakt från Sjöboa på Lillaöa. Cissi Glittvik, pastor i i S:t Jakobs församling i Göteborg, bjuder in gäster till andakt på ”Lillaöa”. Gäst är Elin Bornell, skådespelare. Betraktelse av Maria Fässberg Norrhall, församlingsföreståndare. Musikansvarig är Andreas Nordanstig. Tidigare sänt 2023. Mer om programmet

Sommarandakt från Sjöboa på Lillaöa. Cissi Glittvik, pastor i S:t Jakobs församling i Göteborg, bjuder in gäster till andakt på ”Lillaöa”. Gäst är Christian Nylén, lokalpolisområdeschef. Betraktelse av Lasse Svensson, kyrkoledare för Equmeniakyrkan. Musikansvarig är Andreas Nordanstig. Tidigare sänt 2023. Mer om programmet

Sommarandakt från Sjöboa på Lillaöa. Cissi Glittvik, pastor i S:t Jakobs församling i Göteborg, bjuder in gäster till andakt på ”Lillaöa”. Gäst är Sofia Camnerin, generalsekreterare för SKR. Betraktelse av Marie Demker. Musikansvarig är Andreas Nordanstig. Tidigare sänt 2023. Mer om programmet

Sommarandakt från Sjöboa på Lilla Rosö. Cissi Glittvik, pastor i S:t Jakobs församling i Göteborg, bjuder in gäster till andakt på ”Lilla öa”. Gäst är diakon Ulrika Magnusson. Betraktelse av pastor Henrik Fransson. Musikansvarig är Andreas Nordanstig. Tidigare sänt 2023. Mer om programmet

Söndagens gudstjänst kommer från Listerkyrkan i Hällevik som tillhör Evangeliska fosterlandsstiftelsen EFS. Predikar gör Marcus Sandberg, präst inom EFS, och gudstjänsten leds av Ann Hellgren. Sång och musik av Listerkyrkans Jazzband, kvartetten Fourtunes och Mjällby Församlings barnkörer under ledning av Maria Duvald. Mer om programmet

Söndagens gudstjänst kommer från Listerkyrkan i Hällevik som tillhör Evangeliska fosterlandsstiftelsen EFS. Kerstin Oderhem som är missionsföreståndare för EFS predikar och gudstjänsten leds av Ingmar Jeppsson. Listerkyrkans Jazzband medverkar under ledning av Uno Hellgren och solist är Lotta Mattisson. Mer om programmet

Gudstjänst från Gammalkils kyrka, Östergötland. Församlingsherde Lars Svensson och församlingspedagog Malin Thell dialogpredikar om dopet i gudstjänsten som leds av församlingsherde Maria Löfgren. Flera av pastoratets barnkörer medverkar, liksom körerna Fröjda och Four Friends. Solist är Ellen Andersson med band. Organist Martin Frodlund spelar på och berättar om den berömda Schiörlinorgeln som finns i kyrkan. Mer om programmet

Sön 19 maj 2024 02:00 Publicerades: Sön 19 maj 2024 02:0044 min Visa beskrivning Gudstjänst från Gammalkils kyrka, Östergötland. Församlingsherde Anna-Karin Thalin Karlberg predikar på pingstdagen och gudstjänsten leds av prästen Lars Svensson. Skeda Slaka kyrkokör medverkar under ledning av Helene Ranada Matstoms och körerna Fröjda och Four Friends medverkar även under ledning av Albin Fronczak. Solist är Ellen Andersson med band. Organist Martin Frodlund spelar på och berättar om den berömda Schiörlinorgeln som finns i kyrkan.Mer om programmet

