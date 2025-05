Gilmore girls

Kan bara ses i Sverige

4. One's Got Class and the Other One Dyes Publicerades: Ons 13 nov 2024 02:0013 nov 2024 • 40 min Visa beskrivning Lorelai och Luke blir inbjudna att prata om entreprenörskap på skolans yrkesdag, men deras olika åsikter skapar spänningar. I rollerna: Lauren Graham, Alexis Bledel, Scott Patterson, Edward Herrmann, Kelly Bishop, Melissa McCarthy, m.fl. Del 4 av 22: One's Got Class and the Other One Dyes.Mer om programmet

Lorelai och Luke blir inbjudna att prata om entreprenörskap på skolans yrkesdag, men deras olika åsikter skapar spänningar. I rollerna: Lauren Graham, Alexis Bledel, Scott Patterson, Edward Herrmann, Kelly Bishop, Melissa McCarthy, m.fl. Del 4 av 22: One's Got Class and the Other One Dyes.Mer om programmet