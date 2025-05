Del 1 av 7. Är det mord eller självförsvar när en kvinna efter många års misshandel dödar sin alkoholiserade make? Medverkande: Lisbeht Tammeleht, Katarina Weidhagen Van Hal, Sven-Erik Alhem, Peter Althin, Ann-Christine Zachrisson, Per Olding, Stefan Johansson, Lars-Åke Johansson, Harriet Tängberg och Hans Båging. Mer om programmet

Del 2 av 7. Är det dråpförsök när en far misshandlar sin dotters våldtäktsman? Ska han dömas till fängelse eller inte? Medverkande: Dag Elfgren, Charlie Elvegård, Peter Florin, Bjarne Rosén, Claes Borgström, Inga-Britt Ahlström, Thorsten Cars, Omi Mohammar, Maria Eka, Ulrika Strömholm, m.fl. Mer om programmet

Del 3 av 7. Ska en man som under stor psykisk press grovt misshandlar en annan man dömas till fängelse eller intensivövervakning med s. k. elektronisk boja? Medverkande: Per Anders Strand, Tomas Börjesson, Helena Lissmatz, Sven-Erik Alhem, Pelle Svensson, Ann-Christine Zachrisson, Per Olding, Stefan Johansson, Lars-Åke Johansson, m.fl.Mer om programmet

