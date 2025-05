Ett drama om tolvårige gatubarnet Ali och hans tre vänner som via enklare jobb och småbrott kämpar för att överleva och försörja sina familjer. En dag får gänget ett uppdrag av en lokal gangsterboss; de ska skriva in sig i den så kallade Solskolan för i tunnlarna under skolan ryktas att det finns en stor skatt begravd. I hemlighet ska nu Ali och hans vänner försöka gräva fram skatten men det visar sig vara lättare sagt än gjort. Regi: Majid Majidi. I rollerna: Rouhollah Zamani, Mohammad Mahdi Mousavifar, Mani Ghafouri, Abolfazl Shirzad, Ali Nasirian, Javad Ezati, Shamila Shirzad m.fl.

