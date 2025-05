Den sista hummerfiskaren

Fyra generationer hummerfiskare utanför Sveriges västligaste ö, en pappa som under decennier befunnit sig ensam på havet och en dotter som återvänder hem i ett försök att ta sig an vågorna och föra arvet vidare. Om att tatuera in koordinater längs ryggraden och att erkänna sin hemlängtan. En film om att vilja bli tillfrågad och konsten att dölja ett misslyckat dubbelt halvslag. En kortfilm av Karolin Axelsson.

