Fråga Lund

Elchocker och kroppsvätskor . Elchocker och kroppsvätskor Publiceras: Mån 19 maj 02:00Mån 19 maj 02:00 • 59 minFinns som teckenspråkstolkat Visa beskrivning Hur många liter kroppsvätska producerar en människa under en livstid? Det vet kemisten Ulf. Psykologen Per utsätter Robin för déjà vu. Och fysikern Gabriella försöker skapa världens högsta ljud. Experterna är Gabriella Stenberg Wieser, Gunnar Wetterberg, Jessica Abbott, Per Carlbring, Henrik Widegren och Ulf Ellervik. Programledare: Robin Paulsson. Del 2 av 8.Mer om programmet

