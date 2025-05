Gilmore girls

Rory ställs inför rätta. Lorelai är arg och sårad efter Rorys beslut att inte gå tillbaka till Yale. I rollerna: Lauren Graham, Alexis Bledel, Scott Patterson, Edward Herrmann, Kelly Bishop, Melissa McCarthy, m.fl. Del 1 av 22: New and Improved Lorelai. Mer om programmet

Sookie och Jackson ber Lorelai och Rory att bli gudmödrar till deras barn, i hopp om att de ska försonas. I rollerna: Lauren Graham, Alexis Bledel, Scott Patterson, Edward Herrmann, Kelly Bishop, Melissa McCarthy, m.fl. Del 4 av 22: Always a Godmother, Never a God. Mer om programmet

Rory stöter på familjen Huntzberger på en tillställning där hon arbetar och hon får svårt att hantera känslorna. När Richard får en pratstund med Mitchum inser han att Lorelai haft rätt om Logans föräldrar hela tiden. I rollerna: Lauren Graham, Alexis Bledel, Scott Patterson, Edward Herrmann, Kelly Bishop, Melissa McCarthy, m.fl. Del 5 av 22: We've Got Magic to Do. Mer om programmet

Lorelai ställs inför nya utmaningar med Luke. Richard oroar sig för Rory och försöker ta hjälp av Logan. I rollerna: Lauren Graham, Alexis Bledel, Scott Patterson, Edward Herrmann, Kelly Bishop, Melissa McCarthy, m.fl. Del 6 av 22: Welcome to the Dollhouse. Mer om programmet

Rory firar sin 21-årsdag, men ingenting är som det ska mellan Rory och Lorelai. Richard känner sig ansvarig för att Rory lämnade Yale. I rollerna: Lauren Graham, Alexis Bledel, Scott Patterson, Edward Herrmann, Kelly Bishop, Melissa McCarthy, m.fl. Del 7 av 22: Twenty-One Is the Loneliest Number. Mer om programmet

Jess återvänder till Stars Hollow och konfronterar Rory som får sig en tankeställare. När Logan dyker upp utan förvarning förändras stämningen direkt. I rollerna: Lauren Graham, Alexis Bledel, Scott Patterson, Edward Herrmann, Kelly Bishop, Melissa McCarthy, m.fl. Del 8 av 22: Let Me Hear Your Balalaikas Ringing Out.Mer om programmet

