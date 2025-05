Världens längsta skidlopp - 22 mil ovanför Polcirkeln

Att skida 22 mil är en kamp mot tid, väder, ensamhet och sig själv. "Du får ifrågasätta varför du gör det här", säger Ingrid Hellberg, som deltagit i Nordenskiöldsloppet flera gånger. Vi följer Ingrid och några andra deltagare som förbereder sig inför starten, och under loppets första timmar. Del 1 av 3. Mer om programmet

Avsnitt 2 Publicerades: Mån 10 feb 02:00Mån 10 feb • 28 min Visa beskrivning "Det är otroligt hur mycket det händer i ditt huvud när du är ute i 20 eller 30 timmar under hård belastning", säger arrangören Wolfgang Mehl. Några timmar in i loppet leder förra årets vinnare Klas Nilsson, men han har många konkurrenter som vill slå honom. Försökskaninerna Robert och Martin har det också tufft. Det blåser upp och ett snöoväder drar in samtidigt som Ingrid, Kaisa och de andra kämpar på. Det första loppet 1884 vanns av Pava-Lasse - vem ska vinna i år? Del 2 av 3.Mer om programmet

