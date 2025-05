Uppdrag granskning: Knutby

Kan bara ses i Sverige 1. Himmelens drottning Publicerades: Tis 16 jan 2024 02:0016 jan 2024 • 33 min Visa beskrivning Hur kunde en vanlig svensk frikyrkoförsamling förvandlas till vad många beskriver som ett skräckvälde? Allt börjar när ett antal unga människor aktiva i pingströrelsen på 90-talet möter Åsa Waldau, kvinnan som kommer att förändra deras liv. Del 1 av 6.Mer om programmet Hur kunde en vanlig svensk frikyrkoförsamling förvandlas till vad många beskriver som ett skräckvälde? Allt börjar när ett antal unga människor aktiva i pingströrelsen på 90-talet möter Åsa Waldau, kvinnan som kommer att förändra deras liv. Del 1 av 6.Mer om programmet

2. Det första är ditt måste Publicerades: Tis 16 jan 2024 02:00 • 34 min Helge Fossmos andliga auktoritet som pastor i Knutby Filadelfia blir allt starkare. När han inleder en relation med Sara, som kommer att bli känd som "barnflickan", blir det starten på ett av många mörka kapitel i församlingens historia. Del 2 av 6.

3. Den Gud älskar agar han Publicerades: Tis 16 jan 2024 02:00 • 39 min Knutby Filadelfia skakas av ett mord och ett mordförsök. Församlingen isolerar sig alltmer från omvärlden och kommer i konflikt med den rörelse de hör till. Samtidigt ökar ledningens kontroll över medlemmarna och bestraffningarna blir allt hårdare. Del 3 av 6.

4. Fostra dem Publicerades: Tis 16 jan 2024 02:00 • 37 min Victor växer upp i sektens innersta krets. Som tonåring får han veta att hans mamma, Åsa Waldau, anses vara Kristi brud av många i församlingen. Hur var det för barnen som växte upp under hotet om helvetet? Del 4 av 6.

5. För den rene är allting rent Publicerades: Tis 16 jan 2024 02:00 • 22 min Urban, pastor och Åsa Waldaus närmast förtrogna, har börjat kalla flera kvinnor i församlingen för sina "döttrar". En av kvinnorna är under 18 år. När sanningen om det här uppdagas börjar allting krackelera. Del 5 av 6.

6. Slutet Publicerades: Tis 16 jan 2024 02:00 • 31 min Till slut kollapsar Knutby Filadelfia och Peter Gembäck, före detta föreståndare, går till polisen och anmäler sig själv och sina före detta kollegor. Det handlar om misshandel, olaga tvång och sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning. Nu ska han, Åsa Waldau och Urban få sina domar. Del 6 av 6.

7. The Queen of Heaven Publicerades: Tis 16 jan 2024 02:00 • 33 min How could a normal Swedish non-conformist church become what many describe as a reign of terror? It all starts when a group of young active Pentecostalists in the 1990s meet Åsa Waldau, the woman who will change their lives.

8. The first is a must Publicerades: Tis 16 jan 2024 02:00 • 34 min Helge Fossmo's spiritual authority as a pastor in Knutby Filadelfia grows stronger. When he becomes sexually involved with Sara, later referred to by the press as "the nanny", it marks the start of one of many dark chapters in the history of the church.

9. The one God loves, he punishes Publicerades: Tis 16 jan 2024 02:00 • 39 min Knutby Filadelfia is shaken by a murder and an attempted murder. The congregation isolates itself all the more from the outside world and clashes with its parent movement. Meanwhile, the leaders tighten their grip on the members and their punishments become increasingly draconian.

10. Nurture them Publicerades: Tis 16 jan 2024 02:00 • 37 min Victor grows up in the sect's innermost circle. As a teenager he finds out that his mother, Åsa Waldau, is believed by many in the community to be the Bride of Christ. What was it like for the children raised under the threat of hell?