Kan bara ses i Sverige

Trettondagskonsert Publicerades: Lör 11 jan 02:00Lör 11 jan • 1 tim 46 min Visa beskrivning Den efterlängtade trettondagskonserten kommer i år från Konserthuset i Stockholm, där de Kungliga Filharmonikerna tar oss med till Broadway och musikalernas guldålder: My Fair Lady, West Side Story, Carousel, South Pacific, Kungen och jag samt Company. Engelsmannen John Wilson dirigerar. Han har gjort sig känd för sina enastående tolkningar av musikaler, operor och storbandsjazz. Han är också en återkommande dirigent vid de omåttligt populära Promskonserterna i Royal Albert Hall. Superstjärnan Julian Ovenden är årets sångsolist. Han är en av de mest efterfrågade sångarna och skådespelarna på teatrarna i London och New York, och i Sverige har vi sett honom i många tv-serier, bl.a. Downton Abbey, Foyle's War och The Crown.Mer om programmet

Den efterlängtade trettondagskonserten kommer i år från Konserthuset i Stockholm, där de Kungliga Filharmonikerna tar oss med till Broadway och musikalernas guldålder: My Fair Lady, West Side Story, Carousel, South Pacific, Kungen och jag samt Company. Engelsmannen John Wilson dirigerar. Han har gjort sig känd för sina enastående tolkningar av musikaler, operor och storbandsjazz. Han är också en återkommande dirigent vid de omåttligt populära Promskonserterna i Royal Albert Hall. Superstjärnan Julian Ovenden är årets sångsolist. Han är en av de mest efterfrågade sångarna och skådespelarna på teatrarna i London och New York, och i Sverige har vi sett honom i många tv-serier, bl.a. Downton Abbey, Foyle's War och The Crown.Mer om programmet