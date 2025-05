Sjuttonåriga Natalie "Nattis" Eriksson bor i en Stockholmsförort tillsammans med sina föräldrar och två syskon. Hon längtar efter att livet ska börja på allvar och låter inte det faktum att hon föddes med fysisk CP-skada som har lett till talsvårigheter och att hon sitter i rullstol påverka hennes drömmar eller ambitioner. I This Is How I Roll får vi ta del av Nattis tonårsliv på ett ärligt och ocensurerat sätt. Det är en serie om skola, kompisar, första kärleken, familj och den viktiga tiden mellan barn och vuxen.

Lägg till i Min lista