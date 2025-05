Tågresa genom Storbritannien

Michael Portillo följer sin 1930-talsguide till hamnen i Rye och får ta del av en tragisk händelse som påverkade en hel generation av fiskare 1928. på sin väg mot Dungeness besöker han även en livbåtstation och hittar en av 28 000 krigspillerboxar som tillverkades här inför en eventuell tysk invasion under andra världskriget. Del 3 av 10. Mer om programmet

Michael Portillo följer sin 1930-talsguide till hamnen i Rye och får ta del av en tragisk händelse som påverkade en hel generation av fiskare 1928. på sin väg mot Dungeness besöker han även en livbåtstation och hittar en av 28 000 krigspillerboxar som tillverkades här inför en eventuell tysk invasion under andra världskriget. Del 3 av 10. Mer om programmet

I Deal besöker Michael Walmer Castle, den pampiga platsen där Lord Beauchamp höll extravaganta fester för honom och sina homosexuella vänner under 1920-talet. Detta ledde senare till att han tvingades fly landet, då homosexualitet var olagligt vid den här tiden. Michael fortsätter sedan till Ramsgate och Margate, där T.S. Eliot fann inspiration. Del 4 av 10. Mer om programmet

I Deal besöker Michael Walmer Castle, den pampiga platsen där Lord Beauchamp höll extravaganta fester för honom och sina homosexuella vänner under 1920-talet. Detta ledde senare till att han tvingades fly landet, då homosexualitet var olagligt vid den här tiden. Michael fortsätter sedan till Ramsgate och Margate, där T.S. Eliot fann inspiration. Del 4 av 10. Mer om programmet

Kan bara ses i Sverige

6. Chislehurst till Kennington Publicerades: Sön 11 maj 02:00Sön 11 maj • 28 min Visa beskrivning Vi inleder i den historiska byn Chislehurst, där Michael hittar ett mörkt labyrintiskt nätverk under marken. Under mellankrigstiden blomstrade en svampfarm i 22 mil av konstgjorda gångar och tunnlar. Vidare in i London stannar Michael i Peckham för att lära sig om grundaren av Storbritanniens första medborgarrättsrörelse, den jamaicanskfödda läkaren Harold Moody. En köttpaj och ål med sås på en paj- och mosbutik i Peckham ger energi innan Michael tar tunnelbanan till Kennington i södra London för att undersöka rötterna hos ett barn fött i fattigdom, som efter första världskriget blev en av världens mest berömda män. Del 6 av 10.Mer om programmet

Vi inleder i den historiska byn Chislehurst, där Michael hittar ett mörkt labyrintiskt nätverk under marken. Under mellankrigstiden blomstrade en svampfarm i 22 mil av konstgjorda gångar och tunnlar. Vidare in i London stannar Michael i Peckham för att lära sig om grundaren av Storbritanniens första medborgarrättsrörelse, den jamaicanskfödda läkaren Harold Moody. En köttpaj och ål med sås på en paj- och mosbutik i Peckham ger energi innan Michael tar tunnelbanan till Kennington i södra London för att undersöka rötterna hos ett barn fött i fattigdom, som efter första världskriget blev en av världens mest berömda män. Del 6 av 10.Mer om programmet