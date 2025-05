Svenska noveller

Del 6 av 11. En kort presentation av Stig Dagerman följs av en tv-filmatisering av dennes novell "Nattens lekar " från 1947. Pojken Åke lever under pressande förhållanden. Fadern, målarmästaren, super upp avlöningen tillsammans med polarna. De nattliga lekarna är Åkes vakendrömmar om hur han skall kunna ”rädda” fadern ur deras klor. Kompositör: Björn J:son Lindh. I rollerna: Calle Abrahamsson, Hans Ernback, Anita Ekström, Bert-Åke Varg, Anders Nyström, Peter Harryson, Sten Hedman, Lena-Pia Bernhardsson, Iwa Boman, Mattis Bye, m.fl. Mer om programmet

Kan bara ses i Sverige

Avsnitt 10 Publicerades: Lör 1 apr 2017 06:001978 • 49 min Del 10 av 11. En kort presentation av Per Gunnar Evander följs av en tv-filmatisering av dennes novell "Fusket " från 1977. Två människor med helt skilda levnadsförlopp och sociala bakgrunder har funnit varandra i beslutet att tillsammans lämna livet. De beger sig till en sommarstuga en grå förmiddag sent i november. Manus och regi: Per Gunnar Evander. I rollerna: Hans Alfredson, Anders Ek och Mona Malm.

