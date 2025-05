Supergorillan har tröttnat på att vara superhjälte. Hon köper ett hus på landet och slår sig till ro. När hennes värsta fiende, superskurken Frank flyttar in i grannhuset raseras drömmen om det fridfulla livet på landet. Supergorilla on kyllästynyt olemaan supersankari. Hän ostaa talon ja muuttaa maaseudun rauhaan. Kun hänen pahin vihollisensa Frank muuttaa naapuritaloon kaikki muuttuu ja rauha on mennyttä.

