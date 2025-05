Rid i natt

Handlingen utspelar sig 1650 i och omkring Brändebol, en by där tolv självägande bönder har sina hemman. Bönderna ska betala skatt till slottsherren, men det har varit missväxt i två år, så alla har skatteskulder. Men skatterna drivs till slut in med våld. I rollerna: Kjell Bergqvist (Svedje) Gurie Nordwall (Sigga) Anna Azcàrate (Botilla) Lauritz Falk (Stånge) Doris Svedlund (Alma) Tord Peterson (Borre) Eva Wilhelmsson (Annika) Ola Lindgren (Hans i Lenhovda) Olof Lindfors (Bock) Allan Svensson (Elling) Göran Eriksson (Ebbesson) Christer Söderlund (Tomasson) Curt Eriksson (Henriksson) Rune Bergman (Sibbesson) Thore Segelström (Sigurdsson) Ulf-Håkan Jansson (Håkansson) Lilian Dahlgren (Torun) Marianne Tedenstad (Bocks hustru) Gustav Bártfay (Galle) Tomas Kronqvist (Lampe) Manus / Regi: Per Sjöstrand

