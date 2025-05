Någon har klottrat ett könsorgan på Mattias bildörr vilket tvingar honom att stjäla en högtryckstvätt från mannen han hatar mest - parterapeuten Ulf. Via Ulf får även Annbritt en chans att för första gången ventilera mörkret hon bär på. I rollerna: Anki Larsson, Olle Sarri, m.fl. Regi: Patrik Eklund. Del 2 av 10: Touch Down. Mer om programmet

8. Upp, upp och iväg Publicerades: Fre 29 mar 2024 02:0029 mar 2024 • 10 min Visa beskrivning Efter Mattias ärliga ord har Annbritt hittat ny kraft att ta sig an returmötet med Gunilla. Hon sätter sig i hårdträning på egen hand samtidigt som Patrick Ekwall annonserar ut matchen under parollen "Slaktmatchen" via sportnyheterna. I rollerna: Anki Larsson, Olle Sarri, m.fl. Regi: Patrik Eklund. Del 8 av 10: Upp, upp och iväg.Mer om programmet

