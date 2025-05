Pyramiderna inifrån

Den böjda pyramiden var världens första byggnad att bli över 100 meter hög. Men tänk om dess ovanliga form berodde på en byggnadsolycka? Denna fråga har delat egyptologer i århundraden. För att hitta svar dyker vi djupt in i monumentets kärna. Tack vare enastående data kan specialister äntligen avkoda dess bestående mysterier. Inifrån tycks ledtrådar tyda på att pyramidens arkitekter tvingades hantera oförutsedda och akuta problem. Del 2 av 6: Dashur - den böjda pyramidens gåtor. Mer om programmet

6. Svarta pyramiden - en underjordisk värld Publicerades: Lör 14 dec 2024 02:0014 dec 2024 • 52 min Visa beskrivning Byggd omkring 1 800 år sedan och gjord av lera och tegel, ser den svarta pyramiden idag så förfallen ut att den liknar en naturlig kulle. Under jorden döljer den dock det mest detaljerade nätverket av alla egyptiska pyramider. Egyptologen Lark Lenher tar oss in i hjärtat av dessa tunnlar som fortfarande huserar imponerande artefakter. Men det verkar som att pyramiden har drabbats av allvarliga strukturella problem från det ögonblick den byggdes. Genom att samla in data med en specialbyggd laser kommer experter äntligen att avkoda mysterierna kring ett monument som är unikt i sitt slag. Del 6 av 6: Svarta pyramiden - en underjordisk värld.

