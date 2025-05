Pompejis sista dagar

Serien tar vid två dagar före utbrottet. För stadens intet ont anande invånare pågår livet som vanligt. Hur såg vardagslivet ut under antiken, och vad är det som gjort att den romerska livsstilen till viss del ser likadan ut än idag? Brittisk serie. Originaltitel: Last Days of Pompeii.

Lägg till i Min lista