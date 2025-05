Katta eller Katta Katastrof som hon även kallas, lyckas allt som oftast göra bort sig vilket har resulterat i att hennes bästis Lily inte vill vara med henne längre. Hon är för pinsam. Efter att ha pruttat inför hela skolan önskar sig Katta på sin 13-årsdag att hon skulle kunna spola tillbaka tiden och göra allt ogjort. Hon kan inte tro sina ögon när en magisk tids-app plötsligt landar i hennes telefon. Men även om hon lyckas spola bort många pinsamheter kvarstår ändå att hon är just Katta Katastrof, the one and only. Vi hänger med Katta i skolan på sexualkunskapen, skoldiskot, idrottsdagen, på redovisningar och genom tonårslivet med i allt vad det innebär att vara nyss fyllda 13.

