Ondskans kyrka

1969 grundas kyrkan Alamo Christian Foundation i Hollywood, Kalifornien. Grundarna är paret Tony och Susan Alamo. Tony är popsångare och Susan är evangelist, och tillsammans börjar de tv-sända gospelkonserter för att sprida sitt kristna budskap. Men när kyrkan ökar i popularitet börjar en annan sida av paret växa fram. En sida där anhängarna lever under sektliknande former, och tvingas till arbete som snart gör myndigheterna nyfikna på verksamheten. Originaltitel: Ministry of evil.

