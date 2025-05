Under Melodifestivalen 2020 kommer 48 historiska insatser att väljas in i Melodifestivalens Hall of Fame. Varje vecka fram till Andra chansen presenteras 12 nya invalda. Andra chansen-programmet blir en stor nostalgifest dit alla invalda har bjudits in. I framtiden kommer tittarna årligen att välja in 6 nya insatser i Hall of Fame.

