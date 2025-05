Kan bara ses i Sverige

1. Eleanor Bodel & New Generation Publicerades: Fre 21 maj 2021 06:001968 • 32 min En dag i sångerskan Eleanor Bodels liv. Medverkar gör också Tommy Körberg, Janne Önnerud och Bengt Palmers. I programmet framförs sångerna "Leva mitt liv", "Sad world without you", "Love me please love me", "One way ticket" och "Personality".

