Lilla Aktuellt & Lilla Aktuellt skola

Fjärde maj brukar kallas för Star Wars-dagen och firas av fans världen över. Men varför just den dagen? Ella förklarar i Hörnan Nöje! Bild (kollage): Hiro Komae/AP/TT, Damian Dovarganes/AP/TT

Säsong tre av The White Lotus har precis sänts. Bland andra har Lisa från Blackpink varit med och säsongen är den mest sedda. Men den stora snackisen handlar om skådespelarnas löner - vad tjänar de egentligen?

Under torsdag och fredag spelar världsstjärnan Sabrina Carpenter i Avicii Arena i Stockholm. Olikt flera andra har hennes konsert ingen åldersgräns. Men varför har konserter åldersgräns och vem bestämmer det? Vi reder ut och träffar 10-åriga Iris som ska gå på konserten.

Daphne sjunger Strulalåt Publicerades: Tis 4 mar 05:0152 sek Visa beskrivning Serien Strula släpper sin nionde och sista säsong. Och de släpper också en låt! "No one" sjungs av Daphne Törnqvist, som spelar Alva i serien. Vi fick prata med henne om hur det var att spela in Strulas slutlåt.

