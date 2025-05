Två sjukhus i Gaza har träffats i israeliska attacker under tisdagen. Minst 56 personer har dödats i anfallen, enligt civilförsvaret i det Hamaskontrollerade området. Mer om programmet

Israel stoppar nödhjälpsleveranser till Gaza trots akut hungersnöd Publicerades: Tor 24 apr 18:412 min 5 sek Visa beskrivning Trots risken för svält i Gaza så fortsätter Israel att stoppa all nödhjälp in till Gazaremsan. Och nyligen hotade även den israeliska finansministern att hoppa av regeringen om humanitär hjälp släpps in.

