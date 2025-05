I november avgick grundaren Peter Carlsson som vd för batteritillverkaren Northvolt, som under onsdagen lämnade in en konkursansökan till Stockholms tingsrätt. Mer om programmet

I november avgick grundaren Peter Carlsson som vd för batteritillverkaren Northvolt, som under onsdagen lämnade in en konkursansökan till Stockholms tingsrätt.

Efter hot – Växjö kommun låser samtliga gymnasieskolor Publicerades: Ons 26 feb 12:1326 sek Visa beskrivning All undervisning och annan verksamhet på gymnasieskolan Teknikum i Växjö ställs in under onsdagen. Anledningen är att polisen fått in tips om ett hot mot skolan. Enligt kommunens förvaltningschef handlade hotet om "en skjutning eller något liknande".