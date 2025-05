Lilla Aktuellt & Lilla Aktuellt skola

Hur går det i kriget mellan Israel och terrorgruppen Hamas? Situationen för människorna i Gaza är väldigt allvarlig. Kolla in klippet för att veta mer. Mer om programmet

Under måndagen kom nyheter att Israel godkänt en plan för att ta över ännu mer av Gaza. Mer om programmet

Under söndagen hölls en demonstration i norra Gaza mot de israeliska attackerna - men även mot Hamas. Mer om programmet

På natten till tisdag hördes stora explosioner på många ställen i Gaza. Under natten kom minst 35 flyganfall från Israel och över 400 människor dödades, enligt Hamas myndigheter i Gaza. Mer om programmet

SVT:s utrikesreporter Carl Fridh Kleberg har besökt skolan "Oasis of peace" - Fredens oas - i Israel, där judiska och arabiska barn går i samma klass. Mer om programmet

I Libanon vakande människor upp till en paus i kriget. För under natten mot onsdag blev det vapenvila mellan Israel och Hizbollah. Mer om programmet

Ett år har gått sen kriget i Gaza började och sen skolorna i området var tvungna att stängas. Men här, i Al Mawasi i södra Gaza, har man satt upp ett tält så att eleverna får gå i skolan igen. Och tidigare i höst fick en fotograf i Gaza som SVT samarbetar med vara med under en skoldag. Mer om programmet

Nu har Israel gått in med soldater, här i södra Libanon. Israel säger att de attackerar ställen där Hizbollah finns nära gränsen, för att skydda Israeler som bor i området nära Libanon. Hizbollah har en del som är terrorstämplad. Mer om programmet

Under lördagen gick Iran till attack mot Israel. Det är första gången Iran attackerar Israel från sitt egna land. Över 300 drönare och robotar avfyrades mot israel. Mer om programmet

FN röstade ja till vapenvila Publicerades: Mån 25 mar 2024 17:4031 sek Visa beskrivning Under måndagen kom nyheten att FN:s säkerhetsråd har röstat ja till en omedelbar vapenvila i Gaza, under högtiden ramadan som slutar 9 april. Det är 15 länder med i säkerhetsrådet, 14 länder röstade för och USA avstod från att rösta. Det här betyder att FNs medlemsländer ska jobba för att se till att striderna ska upphöra mellan Israel och Hamas under ramadan och att Hamas ska släppa dom människor som dom tagit i gisslan.Mer om programmet

Under måndagen kom nyheten att FN:s säkerhetsråd har röstat ja till en omedelbar vapenvila i Gaza, under högtiden ramadan som slutar 9 april. Det är 15 länder med i säkerhetsrådet, 14 länder röstade för och USA avstod från att rösta. Det här betyder att FNs medlemsländer ska jobba för att se till att striderna ska upphöra mellan Israel och Hamas under ramadan och att Hamas ska släppa dom människor som dom tagit i gisslan.Mer om programmet