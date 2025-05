Under onsdagen landade Kinas president Xi Jinping i Moskva för att delta i firandet av Rysslands segerdag. Relationen till Ryssland är viktig för Kina av tre skäl. Det är helt enkelt en relation de inte har råd att missköta. Mer om programmet

I dag inleds konklaven i Vatikanen. 133 kardinaler låses in i Sixtinska kapellet i Vatikanen där de via andlig kontakt med Gud ska utse den nye andlige ledaren. Mer om programmet

Nu har Pakistan meddelat att man gett tillåtelse för att svara på Indiens angrepp under natten, rapporterar Reuters och hänvisar till premiärministerns kansli. Mer om programmet

Under onsdagen inleds den första rättegången mot den fängslade svenska journalisten Joakim Medin, som anklagas för terrorbrott och att ha förolämpat Turkiets president Erdoğan. Enligt hans advokater riskerar han upp till tolv års fängelse. Mer om programmet

Stora delar av Spanien, Portugal och delar av Frankrike ligger i mörker sedan strömmen gick vid lunchtid under måndagen. Spanien har utlyst nationellt nödläge och 50 miljoner människor har drabbats. Mer om programmet

Journalisten Joakim Medin åtalas. Rättegången börjar redan nästa vecka, rapporterar Dagens ETC . Han riskerar 12 års fängelse. Mer om programmet

Högsta domstolen i USA har begärt att Trumpadministrationen ska ”underlätta återvändandet” av en man som felaktigt deporterades till El Salvador. Men några planer för detta har inte lagts fram. Under ett möte i Vita huset på måndagen meddelade även El Salvadors president Nayib Bukele att landet inte kommer att återföra mannen. Mer om programmet

Danmarks utrikesminister ska i veckan möta sin amerikanska kollega Marco Rubio , det säger två källor till Financial Times. Mer om programmet

Raketen steg under 25 sekunder innan den vinglade till, vände nosen nedåt och kraschade i ishavet – bara 250 meter från basen på norska Andöya. Trots det kallar det tyska bolaget Isar aerospace uppskjutningen för en succé. Mer om programmet

USA:s vicepresident JD Vance hann svinga rejält mot Danmark under blixtbesöket på Grönland. Ett missriktat frontalangrepp, menar tidigare utrikesminister Carl Bildt. Mer om programmet

Tusentals människor i Myanmar befaras ha omkommit i en kraftig jordbävning på fredagen, enligt USA:s geologiska myndighet USGS. Den kraftiga jordbävningen skakade stora delar av Sydostasien, bland annat Thailand där runt 90 byggnadsarbetare saknas sedan en skyskrapa under konstruktion kollapsat. Mer om programmet

En brand i en elstation orsakade ett omfattande strömavbrott på Londonflygplatsen Heathrow i natt. Flygplatsen håller därmed helt stängt under fredagen. Mer om programmet

Pyroteknik under en konsert i lokalen kan ha startat branden, enligt medieuppgifter. Mer om programmet

Om det blir en vapenvila i Ukraina skulle Ryssland kunna bygga upp sina styrkor och inleda ett anfall mot ett Nato-land redan inom några år. Det uppger Must. Mer om programmet

Syrien som under helgen skakades av de blodigaste striderna i landet sedan diktatorn Bashar al-Assad avsattes i december. Minst 1 500 människor ska ha dödats - och civila som SVT talat med vittnar om skräckfyllda dygn. Mer om programmet

Under torsdagen bröt våldsamma strider ut mellan regeringsstyrkor och väpnade grupper i Syrien. 1 300 personer, varav över 830 civila, uppges ha dödats under de senaste dagarna. Mer om programmet

USA:s president Donald Trump har talat till kongressen för första gången under den här mandatperioden. Under talet sa han att han mottagit ett brev från Ukrainas Volodymyr Zelenskyj men nämner inget om pausat militärt stöd till landet. Mer om programmet

USA och Ryssland håller på att gå från fiender till något som nästan liknar vänner. Det menar USA-kännaren Andreas Utterström: – Jag tror att USA är på väg in i en helt annan fas nu. Mer om programmet

Trumps vändning: "Kallade Zelenskyj för modig" Publicerades: Fre 28 feb 08:341 min 11 sek Visa beskrivning Under fredagen förväntas Ukraina och USA skriva under ett avtal om jordartsmineraler. Tonen mellan ledarna har varit hård, men under ett möte med den brittiske premiärministern Keir Starmer tycks Donald Trump, som tidigare kallat Zelenskyj för diktator, svängt om helt och kallade nu istället honom för modig.Mer om programmet

