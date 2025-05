I vår herres hage

Kan bara ses i Sverige

Avsnitt 1 Publicerades: Ons 18 dec 2024 02:0018 dec 2024 • 48 min Visa beskrivning Året är 1937 och James Herriot ser sin dröm slå in när han kallas till intervju för tjänsten som veterinärassistent i Yorkshire Dales. Som nyutexaminerad från veterinärhögskolan upptäcker James snart att bönderna i The Dales är en svårimponerad skara. Det står klart för honom att både djuren och djurägarna kräver ett alldeles särskilt handlag. När traktens skönhet Helen fångar James uppmärksamhet så får han ett nytt, starkare skäl att stanna kvar i The Dales. Nyinspelning efter James Herriots självbiografiska böcker. I rollerna: Nicholas Ralph, Anna Madeley, Samuel West, Rachel Shenton, Callum Woodhouse m.fl. Del 1 av 7.Mer om programmet

