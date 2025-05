Husdrömmar

Grannarna jublar när Lisa och Fabian tar sig an handelsboden i Lye på Gotland. Det stora huset har länge stått tomt och har gått från att vara socknens samlingsplats till lumpbod och skamfläck. Knappt har Lisa och Fabian påbörjat sitt projekt förrän såväl huset som byggreglerna sätter drömmen på prov och tar dem ut på en krokig väg som aldrig tycks ta slut. Del 8 av 10. Mer om programmet

Grannarna jublar när Lisa och Fabian tar sig an handelsboden i Lye på Gotland. Det stora huset har länge stått tomt och har gått från att vara socknens samlingsplats till lumpbod och skamfläck. Knappt har Lisa och Fabian påbörjat sitt projekt förrän såväl huset som byggreglerna sätter drömmen på prov och tar dem ut på en krokig väg som aldrig tycks ta slut. Del 8 av 10. Mer om programmet

Arkitekten Solveig lämnade Sverige för New York för många år sedan och har aldrig velat bo någon annanstans. Inte förrän pandemin drabbar världen och hon känner sig isolerad och börjar längta efter havet. Då köper hon en tomt i barndomens Skåne och bestämmer sig för att prova att bygga ett hus utifrån en känsla. Känslan av friheten hon kände som barn. Del 5 av 10. Mer om programmet

Arkitekten Solveig lämnade Sverige för New York för många år sedan och har aldrig velat bo någon annanstans. Inte förrän pandemin drabbar världen och hon känner sig isolerad och börjar längta efter havet. Då köper hon en tomt i barndomens Skåne och bestämmer sig för att prova att bygga ett hus utifrån en känsla. Känslan av friheten hon kände som barn. Del 5 av 10. Mer om programmet

Lugna livet i Ljungdalen Publicerades: Mån 3 feb 02:00Mån 3 feb • 59 minFinns som syntolkat Visa beskrivning Peter älskar de svenska fjällen, med tystnaden och med stillheten. Där har han bestämt sig för att gå "all in" och helt på egen hand bygga ett timmerhus till sig och sin lilla hund Berit. Längst bort vid vägs ände i västra Härjedalen. Tystare än så här kan det helt enkelt inte bli. Nu återstår bara att hinna bygga klart under de få månader då det inte ligger snö i Ljungdalen. Del 2 av 10.Mer om programmet

Peter älskar de svenska fjällen, med tystnaden och med stillheten. Där har han bestämt sig för att gå "all in" och helt på egen hand bygga ett timmerhus till sig och sin lilla hund Berit. Längst bort vid vägs ände i västra Härjedalen. Tystare än så här kan det helt enkelt inte bli. Nu återstår bara att hinna bygga klart under de få månader då det inte ligger snö i Ljungdalen. Del 2 av 10.Mer om programmet