Hanna badar med en kändis

Programledaren Hanna ”HanaPee” Persson bjuder in några av Sveriges mest älskade ungdomsprofiler till sitt badkar. Under åtta 10-minutersavsnitt går hon bokstavligen in på bara skinnet hos youtubers, artister och programledare. Det blir klädsim, undervattensdyk och överraskningar i alltifrån chokladflingor till smink. Dessutom nervösa tävlingar i vem som kan lägga bästa contouringen, härma emojis och gissa låttexter snabbast.

