Evas superkoll

Eva Funck ger sig ut i Sverige och berättar om vårt samhälle och hur det fungerar. Serien är en repris från 2008. All fakta är baserad på den research som gjordes inför sändningen 2008 och därav kan det finnas fakta som inte är aktuell idag. Till BRIS 116 111 kan alla under 18 år ringa och prata med en vuxen om vad som helst. Vill du istället maila kan du gå in på bris.se

Lägg till i Min lista