Drömmen om Hollywood

Svenska Anna-Karin har just gått ut gymnasiet när hon flyttar till New York med drömmar om att bli en framgångsrik skådespelare i USA. Det tar 16 år innan drömmen till slut slår in. 2008 får hon huvudrollen som Greta Garbo i en Hollywoodfilm. Svensk media rapporterar entusiastiskt om vår nya svenska stjärna. Snart har hon fått fler filmroller och hennes manager lyckas med det omöjliga, han tar henne hela vägen in till Hollywoods inre cirkel. Journalisten Angelica åker till Los Angeles med sin kamera för att dokumentera allt det otroliga som händer hennes vän Anna-Karin. Men det är något som inte stämmer.

