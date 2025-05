Din stund på jorden

Den gamle svenskamerikanen Albert Carlsson har tagit in på ett hotell i Kalifornien. Han har just återkommit från sitt sista besök i hemlandet. Han minns sin ungdom och tänker över sitt liv. Medverkande: Georg Funkquist Mats Sturesson Christer Rahm Marianne Stjernqvist Oscar Ljung Lena-Pia Bernharssson Solveig Andersson Olof Bergström Ann-Mari Wiman Tore Lindwall TV-manus och regi: Per Sjöstrand.

