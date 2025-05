Gilmore girls

Kan bara ses i Sverige 1. The Long Morrow Publicerades: Ons 13 nov 2024 02:0013 nov 2024 • 41 min Visa beskrivning Lorelai vaknar upp till konsekvenserna av sitt beslut med Christopher. Rory får en överraskning från Logan och undrar vad det betyder för deras förhållande. I rollerna: Lauren Graham, Alexis Bledel, Scott Patterson, Edward Herrmann, Kelly Bishop, Melissa McCarthy, m.fl. Del 1 av 22: The Long Morrow.Mer om programmet Lorelai vaknar upp till konsekvenserna av sitt beslut med Christopher. Rory får en överraskning från Logan och undrar vad det betyder för deras förhållande. I rollerna: Lauren Graham, Alexis Bledel, Scott Patterson, Edward Herrmann, Kelly Bishop, Melissa McCarthy, m.fl. Del 1 av 22: The Long Morrow.Mer om programmet

2. That's What You Get, Folks, for Makin' Whoopee Publicerades: Ons 13 nov 2024 02:00 • 41 min Rory återvänder till Yale och ställs inför utmaningar när Logan är i London. Lorelai och Christopher försöker lista ut vad som händer mellan dem efter deras natt tillsammans. Del 2 av 22: That's What You Get, Folks, for Makin' Whoopee.

3. Lorelai's First Cotillion Publicerades: Ons 13 nov 2024 02:00 • 41 min Rory saknar Logan och försöker fylla tomrummet med nya projekt. Lorelai börjar ana att hennes föräldrar inte är så hemska som hon trott. Del 3 av 22: Lorelai's First Cotillion.

4. S'Wonderful, S'Marvelous Publicerades: Ons 13 nov 2024 02:00 • 41 min Lorelai är inte övertygad om Christopher. April kommer för att bo hos Luke ett tag. Del 4 av 22: S'Wonderful, S'Marvelous.

5. The Great Stink Publicerades: Ons 13 nov 2024 02:00 • 40 min Lorelai och Christopher närmar sig varandra. Logan är tillbaka i USA men Rory tycker avståndet mellan dem är större än någonsin. Del 5 av 22: The Great Stink.

6. Go, Bulldogs! Publicerades: Ons 13 nov 2024 02:00 • 40 min Det är besökshelg på Yale och Christopher vill att Lorelai och han åker. Luke blir övertalad av Aprils simtränare att gå kurs. Del 6 av 22: Go, Bulldogs!

7. French Twist Publicerades: Ons 13 nov 2024 02:00 • 39 min Lorelai och Christopher åker till Paris för att lämna GG hos Sherry. Rory avslutar redaktörsjobbet på Yale Daily News. Lane och Zach berättar för Lanes mamma att de väntar tvillingar. Del 7 av 22: French Twist.

8. Introducing Lorelai Planetarium Publicerades: Ons 13 nov 2024 02:00 • 41 min Luke försöker anpassa sig till livet som ensamstående pappa. Lorelai och Christopher berättar för Rory att de gift sig i Paris. Rory är inte överförtjust. Del 8 av 22: Introducing Lorelai Planetarium.

9. Knit, People, Knit! Publicerades: Ons 13 nov 2024 02:00 • 41 min Det arrangeras ett stickmaraton i Stars Hollow och nästan alla i staden är engagerade, men Christophers tilltag tas inte riktigt emot som han tänkt. Aprils mamma berättar för Luke att hon och April ska flytta till New Mexico. Del 9 av 22. Knit, People, Knit!

10. Merry Fisticuffs Publicerades: Ons 13 nov 2024 02:00 • 39 min Luke och Lorelai stöter på varandra av en tillfällighet och Christopher får se dem ihop, vilket väcker hans avundsjuka. När han själv träffar på Luke en sen kväll slutar det med slagsmål. Del 10 av 22: Merry Fisticuffs.

11. Santa's Secret Stuff Publicerades: Ons 13 nov 2024 02:00 • 42 min Rory kommer hem för att fira jul med familjen. Luke söker upp Lorelai på värdshuset och berättar om vårdnadstvisten. Lanes förlossning närmar sig. Del 11 av 22: Santa's Secret Stuff.

12. To Whom It May Concern Publicerades: Ons 13 nov 2024 02:00 • 41 min Sookie förvånar Lorelai med att dyka upp med frukost en tidig morgon. Luke närvarar vid domstolsförhandlingen. Lorelai skriver ett rekommendationsbrev till Luke, vilket väcker starka känslor hos dem båda. Del 12 av 22: To Whom It May Concern.

13. I'd Rather Be in Philadelphia Publicerades: Ons 13 nov 2024 02:00 • 40 min Richard drabbas av en hjärtattack. Lorelai får inte tag på Christopher, men Luke får nyheten och kommer direkt till sjukhuset, vilket för familjen Gilmore närmare varandra. Del 13 av 22: I'd Rather Be in Philadelphia.

14. Farewell, My Pet Publicerades: Ons 13 nov 2024 02:00 • 41 min Lorelai och Christopher fortsätter bråka, Lorelai är arg för att han försvann. Logan dyker upp och överraskar Rory. Lorelai gör ett viktigt erkännande för sig själv. Del 14 av 22: Farewell, My Pet.

15. I'm a Kayak, Hear Me Roar Publicerades: Ons 13 nov 2024 02:00 • 41 min Lorelai har svårt att berätta för Emily vad som hänt mellan Christopher och henne. Rory följer med Logan och hans pappa på restaurang för att fira Logans födelsedag. Del 15 av 22: I'm a Kayak, Hear Me Roar.

16. Will You Be My Lorelai Gilmore? Publicerades: Ons 13 nov 2024 02:00 • 40 min Det är Lanes babyshower men Lorelai måste mäkla fred mellan Lane och hennes mamma. Rory har en anställningsintervju. Del 16 av 22: Will You Be My Lorelai Gilmore?

17. Gilmore Girls Only Publicerades: Ons 13 nov 2024 02:00 • 42 min Lorelai, Emily och Rory åker på roadtrip till ett bröllop. Del 17 av 22: Gilmore Girls Only.

18. Hay Bale Maze Publicerades: Ons 13 nov 2024 02:00 • 40 min Logan kommer till Stars Hollow och Rory visar honom staden. Rory väntar på besked från intervjun. Lorelai och Luke möts och erkänner att båda gjort misstag. Del 18 av 22: Hay Bale Maze.

19. It's Just Like Riding a Bike Publicerades: Ons 13 nov 2024 02:00 • 40 min Lorelai och Luke delar ett ögonblick som påminner om deras gamla relation. Rory får ett brev som påverkar hennes framtid. Del 19 av 22: It's Just Like Riding a Bike.

20. Lorelai? Lorelai? Publicerades: Ons 13 nov 2024 02:00 • 41 min Lorelai försöker reda ut sina känslor för Luke och Christopher en gång för alla. Under en karaokekväll sjunger hon ut. Del 20 av 22: Lorelai? Lorelai?

21. Unto the Breach Publicerades: Ons 13 nov 2024 02:00 • 40 min Rory tar examen från Yale, Richard och Emily ordnar en examensfest. Logan överraskar Rory. Del 21 av 22: Unto the Breach.