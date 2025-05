Gilmore girls

Kan bara ses i Sverige 1. New and Improved Lorelai Publicerades: Ons 13 nov 2024 02:0013 nov 2024 • 42 min Visa beskrivning Rory ställs inför rätta. Lorelai är arg och sårad efter Rorys beslut att inte gå tillbaka till Yale. I rollerna: Lauren Graham, Alexis Bledel, Scott Patterson, Edward Herrmann, Kelly Bishop, Melissa McCarthy, m.fl. Del 1 av 22: New and Improved Lorelai.Mer om programmet Rory ställs inför rätta. Lorelai är arg och sårad efter Rorys beslut att inte gå tillbaka till Yale. I rollerna: Lauren Graham, Alexis Bledel, Scott Patterson, Edward Herrmann, Kelly Bishop, Melissa McCarthy, m.fl. Del 1 av 22: New and Improved Lorelai.Mer om programmet

2. Fight Face Publicerades: Ons 13 nov 2024 02:00 • 42 min Lorelai och Luke bestämmer sig för att renovera Lorelais hus. Lorelai skaffar en hund. I rollerna: Lauren Graham, Alexis Bledel, Scott Patterson, Edward Herrmann, Kelly Bishop, Melissa McCarthy, m.fl. Del 2 av 22: Fight Face.

3. The UnGraduate Publicerades: Ons 13 nov 2024 02:00 • 42 min Rory gör framsteg på sin samhällstjänst. Lorelai kommer inte riktigt igång med bröllopsplaneringen. I rollerna: Lauren Graham, Alexis Bledel, Scott Patterson, Edward Herrmann, Kelly Bishop, Melissa McCarthy, m.fl. Del 3 av 22: The UnGraduate.

4. Always a Godmother, Never a God Publicerades: Ons 13 nov 2024 02:00 • 42 min Sookie och Jackson ber Lorelai och Rory att bli gudmödrar till deras barn, i hopp om att de ska försonas. I rollerna: Lauren Graham, Alexis Bledel, Scott Patterson, Edward Herrmann, Kelly Bishop, Melissa McCarthy, m.fl. Del 4 av 22: Always a Godmother, Never a God.

5. We've Got Magic to Do Publicerades: Ons 13 nov 2024 02:00 • 42 min Rory stöter på familjen Huntzberger på en tillställning där hon arbetar och hon får svårt att hantera känslorna. När Richard får en pratstund med Mitchum inser han att Lorelai haft rätt om Logans föräldrar hela tiden. I rollerna: Lauren Graham, Alexis Bledel, Scott Patterson, Edward Herrmann, Kelly Bishop, Melissa McCarthy, m.fl. Del 5 av 22: We've Got Magic to Do.

6. Welcome to the Dollhouse Publicerades: Ons 13 nov 2024 02:00 • 42 min Lorelai ställs inför nya utmaningar med Luke. Richard oroar sig för Rory och försöker ta hjälp av Logan. I rollerna: Lauren Graham, Alexis Bledel, Scott Patterson, Edward Herrmann, Kelly Bishop, Melissa McCarthy, m.fl. Del 6 av 22: Welcome to the Dollhouse.

7. Twenty-One Is the Loneliest Number Publicerades: Ons 13 nov 2024 02:00 • 42 min Rory firar sin 21-årsdag, men ingenting är som det ska mellan Rory och Lorelai. Richard känner sig ansvarig för att Rory lämnade Yale. I rollerna: Lauren Graham, Alexis Bledel, Scott Patterson, Edward Herrmann, Kelly Bishop, Melissa McCarthy, m.fl. Del 7 av 22: Twenty-One Is the Loneliest Number.

8. Let Me Hear Your Balalaikas Ringing Out Publicerades: Ons 13 nov 2024 02:00 • 42 min Jess återvänder till Stars Hollow och konfronterar Rory som får sig en tankeställare. När Logan dyker upp utan förvarning förändras stämningen direkt. I rollerna: Lauren Graham, Alexis Bledel, Scott Patterson, Edward Herrmann, Kelly Bishop, Melissa McCarthy, m.fl. Del 8 av 22: Let Me Hear Your Balalaikas Ringing Out.

9. The Prodigal Daughter Returns Publicerades: Ons 13 nov 2024 02:00 • 42 min Renoveringen av Lukes och Lorelais hus är äntligen klar, men Lorelai är inte övertygad om Lukes val av möbler. Luke får ett besök som skakar om allt. Efter månader av bråk och tjafs förändras äntligen situationen mellan Lorelai och Rory. I rollerna: Lauren Graham, Alexis Bledel, Scott Patterson, Edward Herrmann, Kelly Bishop, Melissa McCarthy, m.fl. Del 9 av 22: The Prodigal Daughter Returns.

10. He's Slippin' 'Em Bread... Dig? Publicerades: Ons 13 nov 2024 02:00 • 40 min Christopher dyker plötsligt upp igen med en nyhet. Luke försöker komma underfund med hur han ska hantera den nyupptäckta delen av sitt liv. I rollerna: Lauren Graham, Alexis Bledel, Scott Patterson, Edward Herrmann, Kelly Bishop, Melissa McCarthy, m.fl. Del 10 av 22: He's Slippin' 'Em Bread... Dig?

11. The Perfect Dress Publicerades: Ons 13 nov 2024 02:00 • 42 min Lorelai bestämmer sig äntligen för ett datum för hennes och Lukes bröllop. Rory återvänder till Yale. Luke gör ett besök till sin nyupptäckta släkting. I rollerna: Lauren Graham, Alexis Bledel, Scott Patterson, Edward Herrmann, Kelly Bishop, Melissa McCarthy, m.fl. Del 11 av 22: The Perfect Dress.

12. Just Like Gwen and Gavin Publicerades: Ons 13 nov 2024 02:00 • 41 min Lorelai får till slut reda på Lukes hemlighet, men inte från Luke. Stars Hollows vinterfestival är hotad. Logan vänder sig till Lorelai för hjälp att nå Rory. I rollerna: Lauren Graham, Alexis Bledel, Scott Patterson, Edward Herrmann, Kelly Bishop, Melissa McCarthy, m.fl. Del 12 av 22: Just Like Gwen and Gavin.

13. Friday Night's Alright for Fighting Publicerades: Ons 13 nov 2024 02:00 • 42 min En fredagmiddag hemma hos Richard och Emily slutar i en rejäl urladdning. Luke försöker lära känna April. I rollerna: Lauren Graham, Alexis Bledel, Scott Patterson, Edward Herrmann, Kelly Bishop, Melissa McCarthy, m.fl. Del 13 av 22: Friday Night's Alright for Fighting.

14. You've Been Gilmored Publicerades: Ons 13 nov 2024 02:00 • 41 min När Rory blir utsedd som redaktör på Yales tidning förlorar hon samtidigt sitt boende. Luke vill inte följa med på fredagmiddag hos Richard och Emily. I rollerna: Lauren Graham, Alexis Bledel, Scott Patterson, Edward Herrmann, Kelly Bishop, Melissa McCarthy, m.fl. Del 14 av 22: You've Been Gilmored.

15. A Vineyard Valentine Publicerades: Ons 13 nov 2024 02:00 • 40 min Lorelai och Luke tillbringar Alla hjärtans dag tillsammans med Rory och Logan i Logans familjs lyxiga semesterhus. Relationerna testas när gamla problem bubblar upp till ytan. I rollerna: Lauren Graham, Alexis Bledel, Scott Patterson, Edward Herrmann, Kelly Bishop, Melissa McCarthy, m.fl. Del 15 av 22: A Vineyard Valentine.

16. Bridesmaids Revisited Publicerades: Ons 13 nov 2024 02:00 • 42 min Under en bröllopsfest får Rory höra fler berättelser om Logan än hon önskat. Lorelai är barnvakt åt GG, Christophers dotter. I rollerna: Lauren Graham, Alexis Bledel, Scott Patterson, Edward Herrmann, Kelly Bishop, Melissa McCarthy, m.fl. Del 16 av 22: Bridesmaids Revisited.

17. I'm OK, You're OK Publicerades: Ons 13 nov 2024 02:00 • 42 min Logan ber om ursäkt och försöker övertyga Rory om att de hör ihop. Lane och Zach har förlovat sig. I rollerna: Lauren Graham, Alexis Bledel, Scott Patterson, Edward Herrmann, Kelly Bishop, Melissa McCarthy, m.fl. Del 17 av 22: I'm OK, You're OK.

18. The Real Paul Anka Publicerades: Ons 13 nov 2024 02:00 • 39 min Luke åker iväg på skolresa med Aprils klass. Rory åker till Philadelphia för att träffa Jess. I rollerna: Lauren Graham, Alexis Bledel, Scott Patterson, Edward Herrmann, Kelly Bishop, Melissa McCarthy, m.fl. Del 18 av 22: The Real Paul Anka.

19. I Get a Sidekick Out of You Publicerades: Ons 13 nov 2024 02:00 • 42 min Det är dags för bröllop mellan Lane och Zach, men först möhippa som inte går enligt plan. I rollerna: Lauren Graham, Alexis Bledel, Scott Patterson, Edward Herrmann, Kelly Bishop, Melissa McCarthy, m.fl. Del 19 av 22: I Get a Sidekick Out of You.

20. Super Cool Party People Publicerades: Ons 13 nov 2024 02:00 • 42 min Rory besöker Logan på sjukhuset men får inga besked. Lorelai är besviken för att Luke vill hålla henne och April åtskilda. I rollerna: Lauren Graham, Alexis Bledel, Scott Patterson, Edward Herrmann, Kelly Bishop, Melissa McCarthy, m.fl. Del 20 av 22: Super Cool Party People.

21. Driving Miss Gilmore Publicerades: Ons 13 nov 2024 02:00 • 42 min Rory tar på sig ansvaret för Logans tillfrisknande. Lorelai behöver hjälpa Emily efter en operation. Luke får oväntade nyheter från sin syster. I rollerna: Lauren Graham, Alexis Bledel, Scott Patterson, Edward Herrmann, Kelly Bishop, Melissa McCarthy, m.fl. Del 21 av 22: Driving Miss Gilmore.