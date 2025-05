Gilmore girls

Kan bara ses i Sverige 1. Ballrooms and Biscotti Publicerades: Ons 13 nov 2024 02:0013 nov 2024 • 42 min Visa beskrivning Lorelai och Rory återvänder från sin Europaresa och det dröjer inte länge förrän det är dags för Rorys första dag på Yale. I rollerna: Lauren Graham, Alexis Bledel, Scott Patterson, Edward Herrmann, Kelly Bishop, Melissa McCarthy, m.fl. Del 1 av 22: Ballrooms and Biscotti.Mer om programmet Lorelai och Rory återvänder från sin Europaresa och det dröjer inte länge förrän det är dags för Rorys första dag på Yale. I rollerna: Lauren Graham, Alexis Bledel, Scott Patterson, Edward Herrmann, Kelly Bishop, Melissa McCarthy, m.fl. Del 1 av 22: Ballrooms and Biscotti.Mer om programmet

2. The Lorelais' First Day at Yale Publicerades: Ons 13 nov 2024 02:00 • 40 min Lorelai hjälper Rory att flytta in i studentkorridoren. Ett känt ansikte dyker oväntat upp. I rollerna: Lauren Graham, Alexis Bledel, Scott Patterson, Edward Herrmann, Kelly Bishop, Melissa McCarthy, m.fl. Del 2 av 22: The Lorelais' First Day at Yale.

3. The Hobbit, the Sofa and Digger Stiles Publicerades: Ons 13 nov 2024 02:00 • 42 min Emily bestämmer sig för att inreda Rorys studentrum utan att fråga Rory först. I rollerna: Lauren Graham, Alexis Bledel, Scott Patterson, Edward Herrmann, Kelly Bishop, Melissa McCarthy, m.fl. Del 3 av 22: The Hobbit, the Sofa and Digger Stiles.

4. Chicken or Beef? Publicerades: Ons 13 nov 2024 02:00 • 42 min Dean bjuder in Rory till hans och Lindsays bröllop, Lorelai stöter på oväntade utmaningar med sitt nya värdshus. I rollerna: Lauren Graham, Alexis Bledel, Scott Patterson, Edward Herrmann, Kelly Bishop, Melissa McCarthy, m.fl. Del 4 av 22: Chicken or Beef?

5. The Fundamental Things Apply Publicerades: Ons 13 nov 2024 02:00 • 42 min Rory ger sig in i dejtingvärlden igen men inser snabbt att det är svårare än hon trott. Lorelai bjuder in Luke på filmkväll. I rollerna: Lauren Graham, Alexis Bledel, Scott Patterson, Edward Herrmann, Kelly Bishop, Melissa McCarthy, m.fl. Del 5 av 22: The Fundamental Things Apply.

6. An Affair to Remember Publicerades: Ons 13 nov 2024 02:00 • 42 min Emily ber Lorelai och Sookie sköta cateringen av maten på en lanseringsfest för Richards nya företag. I rollerna: Lauren Graham, Alexis Bledel, Scott Patterson, Edward Herrmann, Kelly Bishop, Melissa McCarthy, m.fl. Del 6 av 22: An Affair to Remember.

7. The Festival of Living art Publicerades: Ons 13 nov 2024 02:00 • 43 min Stars Hollow förvandlas till en levande konstutställning när invånarna ska föreställa huvudpersoner i kända konstverk. I rollerna: Lauren Graham, Alexis Bledel, Scott Patterson, Edward Herrmann, Kelly Bishop, Melissa McCarthy, m.fl. Del 7 av 22: The Festival of Living art.

8. Die, Jerk Publicerades: Ons 13 nov 2024 02:00 • 42 min Rory får problem efter en recension i skoltidningen. Luke berättar för Lorelai att han tagit upp ett gammalt förhållande igen. I rollerna: Lauren Graham, Alexis Bledel, Scott Patterson, Edward Herrmann, Kelly Bishop, Melissa McCarthy, m.fl. Del 8 av 22: Die, Jerk.

9. Ted Koppel's Big Night Out Publicerades: Ons 13 nov 2024 02:00 • 42 min Lorelai blir nervös inför sin officiella dejt med Jason. Och Emily inser att Richard haft ett hemligt lunchsällskap under flera år. I rollerna: Lauren Graham, Alexis Bledel, Scott Patterson, Edward Herrmann, Kelly Bishop, Melissa McCarthy, m.fl. Del 9 av 22: Ted Koppel's Big Night Out.

10. The Nanny and the Professor Publicerades: Ons 13 nov 2024 02:00 • 42 min Lorelai har en hektisk vecka när hon hanterar både ett svårt hotellprojekt och sina känslor för Jason. Rory irriterar sig på Paris nya förhållande. I rollerna: Lauren Graham, Alexis Bledel, Scott Patterson, Edward Herrmann, Kelly Bishop, Melissa McCarthy, m.fl. Del 10 av 22: The Nanny and the Professor.

11. In the Clamor and the Clangor Publicerades: Ons 13 nov 2024 02:00 • 42 min Lorelai blir upprörd när hon får veta att Luke köpt en lägenhet i en annan stad utan att berätta det för henne. I rollerna: Lauren Graham, Alexis Bledel, Scott Patterson, Edward Herrmann, Kelly Bishop, Melissa McCarthy, m.fl. Del 11 av 22: In the Clamor and the Clangor.

12. A Family Matter Publicerades: Ons 13 nov 2024 02:00 • 42 min Lukes syster Liz och hennes pojkvän TJ kommer till stan. Rory försöker prata allvar med Paris gällande hennes kärleksliv. I rollerna: Lauren Graham, Alexis Bledel, Scott Patterson, Edward Herrmann, Kelly Bishop, Melissa McCarthy, m.fl. Del 12 av 22: A Family Matter.

13. Nag Hammadi Is Where They Found the Gnostic Gospels Publicerades: Ons 13 nov 2024 02:00 • 42 min Rory och Jess stöter på varandra i Stars Hollow, Lukes syster presenterar sin nya pojkvän TJ för Luke. I rollerna: Lauren Graham, Alexis Bledel, Scott Patterson, Edward Herrmann, Kelly Bishop, Melissa McCarthy, m.fl. Del 13 av 22: Nag Hammadi Is Where They Found the Gnostic Gospels.

14. The Incredible Sinking Lorelais Publicerades: Ons 13 nov 2024 02:00 • 42 min Rory känner sig överöst med skolarbete och anförtror sig åt Dean. Lorelai å sin sida kämpar på med värdshuset och försöker hålla ihop allt och tröstas av Luke. I rollerna: Lauren Graham, Alexis Bledel, Scott Patterson, Edward Herrmann, Kelly Bishop, Melissa McCarthy, m.fl. Del 14 av 22: The Incredible Sinking Lorelais.

15. Scene in a Mall Publicerades: Ons 13 nov 2024 02:00 • 39 min Lorelai och Rory ägnar en hel dag åt fönstershopping, men stöter plötsligt på Emily. I rollerna: Lauren Graham, Alexis Bledel, Scott Patterson, Edward Herrmann, Kelly Bishop, Melissa McCarthy, m.fl. Del 15 av 22: Scene in a Mall.

16. The Reigning Lorelai Publicerades: Ons 13 nov 2024 02:00 • 42 min Emily hittar ett brev adresserat till Richard och får en chock. I rollerna: Lauren Graham, Alexis Bledel, Scott Patterson, Edward Herrmann, Kelly Bishop, Melissa McCarthy, m.fl. Del 16 av 22: The Reigning Lorelai.

17. Girls in Bikinis, Boys Doin' the Twist Publicerades: Ons 13 nov 2024 02:00 • 41 min Rory och Paris åker på "springbreak" till Florida och träffar på gamla vänner. I rollerna: Lauren Graham, Alexis Bledel, Scott Patterson, Edward Herrmann, Kelly Bishop, Melissa McCarthy, m.fl. Del 17 av 22: Girls in Bikinis, Boys Doin' the Twist.

18. Tick, Tick, Tick, Boom! Publicerades: Ons 13 nov 2024 02:00 • 42 min Rory blir upprörd när hon får höra att Dean ska hoppa av college. Lorelais relation med Jason når en ny nivå när hennes föräldrar får höra om deras relation. I rollerna: Lauren Graham, Alexis Bledel, Scott Patterson, Edward Herrmann, Kelly Bishop, Melissa McCarthy, m.fl. Del 18 av 22: Tick, Tick, Tick, Boom!

19. Afterboom Publicerades: Ons 13 nov 2024 02:00 • 42 min Lorelai får veta att Richard brutit samarbetet med Jason. Luke berättar för Lorelai att han ska skilja sig. I rollerna: Lauren Graham, Alexis Bledel, Scott Patterson, Edward Herrmann, Kelly Bishop, Melissa McCarthy, m.fl. Del 19 av 22: Afterboom.

20. Luke Can See Her Face Publicerades: Ons 13 nov 2024 02:00 • 42 min Det närmar sig invigning av värdshuset och Lorelai känner sig stressad. Luke har börjat lyssna på ett självhjälpsband och inser vem som är hans själsfrände. I rollerna: Lauren Graham, Alexis Bledel, Scott Patterson, Edward Herrmann, Kelly Bishop, Melissa McCarthy, m.fl. Del 20 av 22: Luke Can See Her Face.

21. Last Week Fights, This Week Tights Publicerades: Ons 13 nov 2024 02:00 • 42 min Det är bröllopsdags för Liz och T.J. Dean anförtror sig åt Rory. I rollerna: Lauren Graham, Alexis Bledel, Scott Patterson, Edward Herrmann, Kelly Bishop, Melissa McCarthy, m.fl. Del 21 av 22: Last Week Fights, This Week Tights.