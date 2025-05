Gilmore girls

Lorelai, en ensamstående mamma kämpar med att balansera sin karriär och sin tonårsdotter Rory, som har drömmar om att börja på en prestigefylld skola. För att göra det möjligt måste Lorelai vända sig till sina förmögna föräldrar för hjälp. I rollerna: Lauren Graham, Alexis Bledel, Scott Patterson, Keiko Agena, Yanic Truesdale, Melissa McCarthy m.fl. Del 1 av 21: The Pilot. Mer om programmet

Kan bara ses i Sverige

2. The Lorelais' first day at Chilton Publicerades: Ons 13 nov 2024 02:0013 nov 2024 • 41 min Visa beskrivning Rory börjar sin första dag på Chilton, en privatskola med höga krav, medan Lorelai brottas med både kläder och gamla känslor när hon möter skolans överklassmiljö. I rollerna: Lauren Graham, Alexis Bledel, Scott Patterson, Keiko Agena, Yanic Truesdale, Melissa McCarthy m.fl. Del 2 av 21. The Lorelais' first day at Chilton.Mer om programmet

