Gift vid första ögonkastet Norge

1. Kiss me - I'm Norwegian Publicerades: Mån 6 jan 02:00Mån 6 jan • 44 min Visa beskrivning Vi är tillbaka hos våra vänner i väst och i den här säsongen gifter sig så många som sex par. Efter sin smekmånad flyttar de in i separata lägenheter i en lägenhetsbyggnad i Oslo. Här kommer det att hållas gemensamma middagar och regelbundna bekräftelseceremonier där paren väljer om de vill stanna eller åka hem. I dag är känslorna "all over the place" när två av paren möts för första gången på sin egen bröllopsdag. Låt bröllopsklockorna ringa! Del 1 av 16.Mer om programmet

