Familjen Munros hemlighet

Sophie gör sig av med en olämplig friare, just som en ny dyker upp i hennes liv. Grace kämpar fortsatt med moderskapet - och med sin egen mamma, Enigma. Samtidigt gör Sophie och Veronika en stor upptäckt i mysteriet kring Baby Munro. Baserad på Liane Moriartys roman The Last Anniversary. I rollerna. Teresa Palmer, Miranda Richardson, Danielle Macdonald, Claude Scott-Mitchell, Helen Thomson, Uli Latukefu m.fl. Del 3 av 6.

