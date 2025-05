Trying again

Meg har haft en kärleksaffär med sin chef trots att hon redan är tillsammans med Matt. Men de är båda redo att göra allt för att lappa ihop sitt förhållande igen – något som inte är lätt i en liten stad i Lake District. Saker som berättats i förtroende sprids snabbt och snart är det svårt att hålla reda på vad som verkligen har hänt och vad som bara är lösa rykten. Brittisk komedi från Sky i åtta delar av Simon Blackwell (The Thick of It) och Chris Addison (Veep) från 2014.

