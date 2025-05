Goldfrapp - Tales of Us

Den brittiska elektroniska duon Goldfrapp återvänder med nytt material, inspirerat av filmens värld. En suggestiv resa in i duons audiovisuella värld där bandets egna film "Tales of Us" som lanserades tillsammans med det senaste albumet varvas med deras konsert från Air studios i London. Alison Goldfrapps ljusa sopran smälter samman med Will Gregorys stråkarrangemang i en filmisk upplevelse. Programmet sändes 2016.

